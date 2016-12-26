Но в Москву не поедет.

Секретарем политсовета реготделения "Единой России" на Ямале переизбран первый замгубернатора Алексей Ситников. Его кандидатура получила поддержку однопартийцев на окружной конференции ЕР, состоявшейся в конце прошлой недели, передает "Уралинформбюро".

На ней также были определены делегаты на партийный съезд в Москве, который запланирован на 21-22 января 2017 года. В столицу от ямальских "медведей" отправятся секретарь первичного отделения партии в селе Аксарка (Приуральский район) Анастасия Шарапова и секретарь Надымского отделения Анатолий Писаренко.