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Замгубернатора Ямала остался во главе реготделения ЕРСегодня в 12:51

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Но в Москву не поедет.

Секретарем политсовета реготделения "Единой России" на Ямале переизбран первый замгубернатора Алексей Ситников. Его кандидатура получила поддержку однопартийцев на окружной конференции ЕР, состоявшейся в конце прошлой недели, передает "Уралинформбюро".

На ней также были определены делегаты на партийный съезд в Москве, который запланирован на 21-22 января 2017 года. В столицу от ямальских "медведей" отправятся секретарь первичного отделения партии в селе Аксарка (Приуральский район) Анастасия Шарапова и секретарь Надымского отделения Анатолий Писаренко.

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