"Партия Роста" расставила кураторов в федеральных округах26 декабря в 17:04
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УрФО достался южноуральскому депутату.
"Партия Роста" изменила структуру руководящих органов. Поправки в устав были утверждены в конце прошлой недели всероссийским съездом партии, рассказал "Уралинформбюро" председатель свердловского реготделения Борис Зырянов.
Упразднен федеральный политический совет партии, на смену которому пришел Генеральный совет. При этом число заместителей председателя партии, а эту должность продолжит занимать бизнес-омбудсмен Борис Титов, увеличилось до трех.
Новацией стало появление в партийной структуре координаторов по федеральным округам. В УрФО этот пост получил депутат Заксобрания Челябинской области Валихан Тургумбаев. По мнению Б.Зырянова, партийная должность сулит южноуральцу смену прописки: "Скорее всего, ему надо будет перебираться сюда, потому что все органы управления округом здесь, в Екатеринбурге".
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