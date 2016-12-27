УрФО достался южноуральскому депутату.

"Партия Роста" изменила структуру руководящих органов. Поправки в устав были утверждены в конце прошлой недели всероссийским съездом партии, рассказал "Уралинформбюро" председатель свердловского реготделения Борис Зырянов.

Упразднен федеральный политический совет партии, на смену которому пришел Генеральный совет. При этом число заместителей председателя партии, а эту должность продолжит занимать бизнес-омбудсмен Борис Титов, увеличилось до трех.

Новацией стало появление в партийной структуре координаторов по федеральным округам. В УрФО этот пост получил депутат Заксобрания Челябинской области Валихан Тургумбаев. По мнению Б.Зырянова, партийная должность сулит южноуральцу смену прописки: "Скорее всего, ему надо будет перебираться сюда, потому что все органы управления округом здесь, в Екатеринбурге".