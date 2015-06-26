А скорее Черепанову.

С 2017 года хоккейный клуб "Автомобилист" лишится финансирования из бюджета Свердловской области. Как рассказал на пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев, деньги будут выделяться в прежнем объеме, но пойдут не на спортсменов, а на строительство ледовых площадок, сообщает "Уралинформбюро".

"С 2017 года все расходы на финансирование "Автомобилиста" Андрей Анатольевич (Козицын – прим.ред.) берет на себя. Бюджетные средства по-прежнему будут выделяться, но мы договорились, что эти 360 миллионов пойдут на строительство хоккейных площадок. За 5 лет мы планируем открыть их более ста, из них 20 – крытых", - рассказал губернатор.

Глава УГМК-холдинга Андрей Козицын возглавил ХК "Автомобилист" весной 2016 года. Вице-президентом хоккейного клуба стал девелопер Олег Черепанов. Владелец "Форум групп" курирует вопросы детского хоккея, развитие которого в первую очередь упирается в нехватку площадок с искусственным льдом. Подряд на их возведение с бюджетным финансированием может являться для Черепанова лакомым куском.

Кстати, "Форум групп" уже обозначилась на возведении хоккейных площадок. Компания Черепанова реконструировала екатеринбургский "Спартаковец". О том, что из этого вышло, "Уралинформбюро" подробно рассказывало ранее.