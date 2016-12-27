Из Приволжского округа.

Новым послом России в Турции может стать полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, сообщает "Уралинформбюро".

Минувшим летом М.Бабич рассматривался в качестве возможного посла России на Украине. Но назначение не состоялось. Тем не менее, как отмечают источники телеканала "Дождь" в Кремле, вопрос о его переводе на новое место работы до сих пор остается актуальным для администрации президента.

Посол РФ вТурции Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года. Его функции временно исполняет поверенный Сергей Панов.

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