И спасти "тонущий" регион.

На сайте Change.org появилась петиция с призывом вернуть на пост губернатора Пермского края Юрия Трутнева, управлявшего регионом в 2000-2004 годах, передает "Уралинформбюро".

"Именно Юрий Петрович Трутнев является лучшим кандидатом в губернаторы Пермского края. Он здесь родился, создал этот регион, объединив Пермскую область и Кудымкар. Он является менеджером высочайшего уровня, недаром ему доверяют самые ответственные направления на федеральном уровне", - гласит она.

Под обращением "Юрий Петрович Трутнев, вернитесь в наш тонущий регион" на данный момент подписались более сотни человек.

После ухода с губернаторского поста уроженец Прикамья работал министром экологии и природных ресурсов РФ (2004-2012), помощником президента РФ (2012-2013), в последние 3 года он вице-премьер российского правительства-полпред президента в Дальневосточном федеральном округе.

Нынешний губернатор Прикамья Виктор Басаргин возглавил край в 2012 году. Он намерен побороться за этот пост на выборах в сентябре 2017-го.