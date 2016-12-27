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Пермяки просят экс-губернатора Трутнева вернуться27 декабря 2016 в 12:04

И спасти "тонущий" регион.

На сайте Change.org появилась петиция с призывом вернуть на пост губернатора Пермского края Юрия Трутнева, управлявшего регионом в 2000-2004 годах, передает "Уралинформбюро".

"Именно Юрий Петрович Трутнев является лучшим кандидатом в губернаторы Пермского края. Он здесь родился, создал этот регион, объединив Пермскую область и Кудымкар. Он является менеджером высочайшего уровня, недаром ему доверяют самые ответственные направления на федеральном уровне", - гласит она.

Под обращением "Юрий Петрович Трутнев, вернитесь в наш тонущий регион" на данный момент подписались более сотни человек.

После ухода с губернаторского поста уроженец Прикамья работал министром экологии и природных ресурсов РФ (2004-2012), помощником президента РФ (2012-2013), в последние 3 года он вице-премьер российского правительства-полпред президента в Дальневосточном федеральном округе.

Нынешний губернатор Прикамья Виктор Басаргин возглавил край в 2012 году. Он намерен побороться за этот пост на выборах в сентябре 2017-го.

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3 комментариев из 3 | смотреть все
соседи мы по Уралу 27 декабря 2016 в 13:42

Да, надо спасать Пермь от хабадников! Трутнева не знаю, за кого он? Но пусть пермяки там сами решают, кто им нужен в качестве губернатора. Елене Зыкиной поздравление с Новым Годом, слова признательности и уважения! Эта женщина защищает Пермь от хабадников. Где остальные пермяки?

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елена 27 декабря 2016 в 14:30

Прежняя команда оживилась, опять хочется власти....

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Елене от Елены 27 декабря 2016 в 15:27

Вы это про меня? Если про меня, то очень смешно, я никакого отношения к власти, тем более пермской, не имею, я в Ё-бурге живу. Если вы не про меня, а про кого-то, у вас есть какие конкретные доводы?

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