Все ли там по закону.

Фонд Ельцина включен Минюстом РФ в план проверок некоммерческих организаций в 2017 году, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно информации на сайте министерства, ревизоры уточнят, соответствует ли фактическая деятельность фонда целям, заявленным в учредительных документах, и законодательству РФ. Инспекция будет длиться 20 дней. Пройдет она по месту регистрации организации - в Москве.

В Екатеринбурге Фонд на слуху благодаря находящемуся в его ведении Ельцин-Центру. Последний в пух и прах раскритиковал режиссер Никита Михалков, обвинив в искажении истории.

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