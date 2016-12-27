Советник Паслера перешел под крыло Тунгусова27 декабря 2016 в 14:56
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Курировать стратегические направления.
Курировать реализацию 11 приоритетных стратегических направлений на Среднем Урале будет Евгений Гурарий - советник экс-премьера Дениса Паслера назначен замруководителя губернаторской администрации. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
"Губернатор обозначил круг задач, которые предстоит решать. Основная – обеспечение внедрения инструментов проектного управления в органах исполнительной власти, оказание методологической поддержки. Губернатор поручил организовать сопровождение и мониторинг реализации приоритетных проектов в регионе во взаимодействии с федеральными ведомствами и в соответствии с методиками, утвержденными на федеральном уровне", - рассказал о первых вводных новоиспеченный заместитель Владимира Тунгусова.
Евгений Гурарий родился в 1985 году. С отличием окончил УрАГС, кандидат политических наук. До 2013 года занимал должность начальника экспертного управления экспертно-аналитического департамента губернатора, позже был назначен советником председателя правительства Свердловской области.
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