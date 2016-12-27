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В Прикамье трое депутатов лишились полномочий27 декабря 2016 в 16:04

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За нарушение антикоррупционного законодательства.

Сразу трое народных избранников в Пермском крае лишились мандатов из-за нарушения правил подачи сведений о доходах и имуществе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Депутат Земского собрания Ильинского муниципального района "забыл" указать, что является единственным учредителем и владельцем 100% акций ООО "Уралдорремстрой". Депутат думы Краснокамского городского поселения представил недостоверные сведения о недвижимости супруги. А депутат думы Красновишерского городского поселения и вовсе не подал отчет.

Лишь в думе Краснокамска пошли навстречу прокуратуре и в соответствии с антикоррупционным законодательством лишили мандата провинившегося народного избранника. В двух оставшихся случаях отправлять депутатов в отставку пришлось через суд.

К настоящему моменту полномочия всех троих прекращены.

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