Якоб высмеял работу свердловского правительства27 декабря 2016 в 17:31
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И потребовал возврата полномочий.
Передача полномочий в сфере рекламы и строительства от екатеринбургских властей областным была ошибкой. С таким заявлением выступил глава горадминистрации Александр Якоб на пресс-конференции по итогам 2016 года, сообщает "Уралинформбюро".
"Я считаю, что это было ошибкой, что забрали эти полномочия. В том числе и бюджет города от этого теряет. Например, по департаменту управления имуществом в 2015 году был доход от рекламы в 370 миллионов рублей. В этом году уполномоченный орган поставил план в 310, фактическое выполнение – 70 миллионов рублей. По земле установили себе план 210 миллионов, выполнен на 21 миллион. Когда эти полномочия были в администрации города, план в 210 миллионов вызвал бы смех", - пояснил А.Якоб.
Полномочия по распоряжению неразграниченными землями на территории Екатеринбурга были переданы от мэрии на областной уровень полтора года назад, а в сфере градостроительства и рекламы – год назад. С тех пор администрация уральской столицы постоянно критикует работу региональных властей, настраивая на возврате полномочий.
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