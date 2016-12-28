И подумывают о его отмене.

Визовые формальности между Россией и Японией с 1 января 2017 года будут упрощены, сообщает МИД РФ. Решение стало итогом встречи на высшем уровне, состоявшейся 15-16 декабря.

Россиянам до 5 лет продлят действие многократных виз для краткосрочных поездок с правом непрерывного пребывания в Японии 90 дней. Также начнут оформлять 3-летние визы, которые дают возможность находиться в стране 30 дней без перерыва (в том числе с туристическими целями).

Кроме того, с 1 января тем, кто организует путешествие самостоятельно, не нужен будет гарант приема в Японии.

Условия для гостей из Страны восходящего солнца смягчаются аналогично, передает "Уралинформбюро".

МИД выразил готовность работать дальше, "вплоть до отмены визовых требований при взаимных поездках граждан двух стран".