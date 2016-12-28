За победу Трампа.

Администрация действующего президента США Барака Обамы перед уходом из Белого дома планирует наложить на Россию новые санкции. Это будет "местью" американцев за якобы имевшееся вмешательство со стороны Владимира Путина в проходившие в Штатах выборы, где победу одержал Дональд Трамп, сообщает "Уралинформбюро".

Кроме того, как пишет The Washington Post, в отношении России в ближайший месяц планируется серия кибер-операций. Подробности источники издания обещают рассказать в течение недели.

Осенью сторонники кандидата Хиллари Клинтон обвиняли российских хакеров во взломе серверов Демократической партии. Никаких доказательств представлено не было, даже в Штатах эти заявления стали поводом для иронии.

Дональд Трамп займет президентское кресло 20 января 2017 года.