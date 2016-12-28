Обама отомстит Путину28 декабря 2016 в 12:16
- Текст
- Комментарии (1)
За победу Трампа.
Администрация действующего президента США Барака Обамы перед уходом из Белого дома планирует наложить на Россию новые санкции. Это будет "местью" американцев за якобы имевшееся вмешательство со стороны Владимира Путина в проходившие в Штатах выборы, где победу одержал Дональд Трамп, сообщает "Уралинформбюро".
Кроме того, как пишет The Washington Post, в отношении России в ближайший месяц планируется серия кибер-операций. Подробности источники издания обещают рассказать в течение недели.
Осенью сторонники кандидата Хиллари Клинтон обвиняли российских хакеров во взломе серверов Демократической партии. Никаких доказательств представлено не было, даже в Штатах эти заявления стали поводом для иронии.
Дональд Трамп займет президентское кресло 20 января 2017 года.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Если власти РФ неадекватно молчат на это заявление, или говорит типа -сам дурак, значит действительно были кибер атаки, либо получается что это просто преступный молчаливый либерализм в ущерб себе, своей внешней политикой....ответить
- Последние новости
- Похожие новости
-
30 декабря 2016 в 12:02
"РН-Пурнефтегаз" сэкономил более 425 миллионов рублей
В рамках программы энергосбережения.29 декабря 2016 в 13:54
Суд отпустил Новикова на свободу
Залог не понадобился.28 декабря 2016 в 17:53
"РН-Пурнефтегаз" раздал награды за высокую культуру производства
Отмечены 12 сотрудников.28 декабря 2016 в 16:32
Екатеринбуржцы без счетчиков будут платить за коммуналку больше
С Нового года.28 декабря 2016 в 16:17
Читаем в Новый год!
Дижестив от "Уралинформбюро".28 декабря 2016 в 16:16
Вспомнить всё - 2016
Шестнадцать мгновений уходящего года...28 декабря 2016 в 16:15
Региональным депутатам-прогульщикам придумали наказание
Проект рассмотрит Госдума РФ.28 декабря 2016 в 16:13
В Соликамске посетителям кафе угрожали пистолетом с кислотой
И ножом.28 декабря 2016 в 16:06
Новоуральский суд возобновит рассмотрение дела экс-управляющего "АМУРа"
29 декабря.28 декабря 2016 в 16:00
В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу
Металлолома.28 декабря 2016 в 15:58
Низкие зарплаты заставили россиян забыть о политических играх
На международной арене.28 декабря 2016 в 15:56
Екатеринбуржец сорвался с 8 этажа
На Сортировке.28 декабря 2016 в 15:56
На выборы президента РФ уйдет 14,9 миллиарда рублей
Кампания начнется после праздников.28 декабря 2016 в 15:38
Россияне скупают Ford Focus и Toyota Corolla
С пробегом.28 декабря 2016 в 15:30
В пермском автобусе засекли пассажира в одних трусах
И шапке.
-
06 сентября 2016 в 11:07
Клинтон заявила о русской угрозе американским выборам
Боится Путина.29 января 2016 в 16:21
Путин раздумывает насчет нового президентского срока
Пока решение не принято.25 января 2016 в 09:55
Барак Обама больше не хочет быть президентом США
Он не пойдет на выборы.19 октября 2015 в 13:58
"Дрянная девчонка" захотела стать президентом США
В 2020 году.25 сентября 2015 в 09:07
Тет-а-тет Обамы и Путина затянется на час
Обсудить предстоит слишком многое.29 мая 2015 в 09:38
Миллиардер Трамп решил подвинуть Обаму
На посту президента.17 октября 2014 в 15:48
Миллиардер Дональд Трамп усомнился в душевном здоровье Обамы
Обозвав его психом.04 августа 2014 в 10:58
Обама сравнил Россию с двуликим Янусом
Кремль смотрит и на Восток, и на Запад.25 апреля 2014 в 17:06
Обама спасет Путина
Если тот будет тонуть.02 апреля 2013 в 09:47
Дочери Кеннеди прочат руководство дипмиссией в Японии
Дочь убитого в 1963 году американского президента Джона Кеннеди – Кэролайн – может стать послом Штатов в Стране восходящего солнца.
Главные новости
- 28 декабря 2016 в 16:17Читаем в Новый год!
- 28 декабря 2016 в 15:26Если бы я был Дедом Морозом
- 28 декабря 2016 в 14:28Следователи обнаружили в МУГИСО новую коррупционную схему
- 28 декабря 2016 в 13:39Шоу-масс гоу вон!
- 28 декабря 2016 в 13:25В Екатеринбурге отменили январское повышение тарифов на проезд
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.