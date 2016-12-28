В форме Третьего рейха.

Сопредседатель реготделения ПАРНАСа на Южном Урале Андрей Линев встретит Новый год за решеткой. 27 декабря 2016 года Советский райсуд Челябинска признал его виновным в пропаганде нацистской символики и приговорил к 7 суткам административного ареста, передает "Уралинформбюро".

Несколько месяцев назад А.Линев разместил в социальной сети "ВКонтакте" изображения обнаженных девиц с атрибутикой Третьего рейха.

Сам политик намекает на то, что подоплекой преследования стали отнюдь не дамы в военных фуражках. "Сотрудники центра по противодействию экстремизму вызвали меня на беседу, где после долгих увещеваний предложили "сотрудничество" или, выражаясь русским языком, предложили стучать на коллег и друзей. От доносительства я естественно отказался, за что моментально был переведен в прокуратуру, где на меня возбудили дело по статье 20.3 КоАП (демонстрация нацистских символов)", - поясняет Линев на своей странице.

Что касается картинок, он уверен, что изображения не носили пропагандистский характер. "И да, я настолько консервативен, что мне все еще нравятся женщины, особенно женщины в стильной военной форме от Хуго Босс", - резюмирует представитель ПАРНАСа.