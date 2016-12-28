Экс-мэр Перми приглядит за единороссами родного края28 декабря 2016 в 12:05
- Текст
Если согласятся главные "медведи".
Бывшего мэра Перми Игоря Сапко, ныне являющегося депутатом Госдумы РФ, рекомендовали на пост замруководителя Межрегионального координационного совета (МКС) "Единой России" в Приволжском федеральном округе.
Предложение было поддержано 27 декабря 2016 года на отчетно-выборной конференции "медведей" в Прикамье, передает "Уралинформбюро". Кандидатуру Сапко теперь должен одобрить генсовет ЕР. В случае положительного исхода депутат будет отвечать за Пермский край и Удмуртию.
Игорь Сапко возглавлял Пермь с 2011 года. По итогам сентябрьских выборов 2016-го прошел в нижнюю палату парламента РФ по спискам "Единой России".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
30 декабря 2016 в 12:02
"РН-Пурнефтегаз" сэкономил более 425 миллионов рублей
В рамках программы энергосбережения.29 декабря 2016 в 13:54
Суд отпустил Новикова на свободу
Залог не понадобился.28 декабря 2016 в 17:53
"РН-Пурнефтегаз" раздал награды за высокую культуру производства
Отмечены 12 сотрудников.28 декабря 2016 в 16:32
Екатеринбуржцы без счетчиков будут платить за коммуналку больше
С Нового года.28 декабря 2016 в 16:17
Читаем в Новый год!
Дижестив от "Уралинформбюро".28 декабря 2016 в 16:16
Вспомнить всё - 2016
Шестнадцать мгновений уходящего года...28 декабря 2016 в 16:15
Региональным депутатам-прогульщикам придумали наказание
Проект рассмотрит Госдума РФ.28 декабря 2016 в 16:13
В Соликамске посетителям кафе угрожали пистолетом с кислотой
И ножом.28 декабря 2016 в 16:06
Новоуральский суд возобновит рассмотрение дела экс-управляющего "АМУРа"
29 декабря.28 декабря 2016 в 16:00
В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу
Металлолома.28 декабря 2016 в 15:58
Низкие зарплаты заставили россиян забыть о политических играх
На международной арене.28 декабря 2016 в 15:56
Екатеринбуржец сорвался с 8 этажа
На Сортировке.28 декабря 2016 в 15:56
На выборы президента РФ уйдет 14,9 миллиарда рублей
Кампания начнется после праздников.28 декабря 2016 в 15:38
Россияне скупают Ford Focus и Toyota Corolla
С пробегом.28 декабря 2016 в 15:30
В пермском автобусе засекли пассажира в одних трусах
И шапке.
-
18 ноября 2016 в 13:30
"Единая Россия" нарезала страну под себя
Чтобы нести свои идеи.05 октября 2016 в 09:55
Сити-менеджеру Перми добавили полномочия мэра
Временно.27 сентября 2016 в 12:07
Мэра Перми подменили заместителем
На время.20 мая 2016 в 18:19
На праймериз в Перми "подрядили" фиксиков
Рекламировать "волшебных" кандидатов.06 августа 2015 в 09:34
Треснувшую десятиэтажку в Перми признали пригодной для проживания
Семьям разрешили вернуться домой.13 июля 2015 в 10:31
Причину обрушения пятиэтажки в Перми озвучат через три недели
Часть жильцов вернулись в квартиры.24 февраля 2015 в 17:14
Глава МВД РФ Колокольцев прилетел в Пермь
С секретной миссией.22 января 2015 в 10:19
Назначен куратор свердловских единороссов на выборах в Госдуму РФ
В 2016 году.23 мая 2014 в 18:25
Сити-менеджер Перми в разы обогнал мэра по доходам
Благодаря "губернаторской" зарплате.28 марта 2014 в 11:48
На пост сити-менеджера Перми претендует Бесфамильный
Последние 6 лет он не был чиновником.
Главные новости
- 28 декабря 2016 в 16:17Читаем в Новый год!
- 28 декабря 2016 в 15:26Если бы я был Дедом Морозом
- 28 декабря 2016 в 14:28Следователи обнаружили в МУГИСО новую коррупционную схему
- 28 декабря 2016 в 13:39Шоу-масс гоу вон!
- 28 декабря 2016 в 13:25В Екатеринбурге отменили январское повышение тарифов на проезд
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.