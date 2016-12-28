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Экс-мэр Перми приглядит за единороссами родного края28 декабря 2016 в 12:05

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Если согласятся главные "медведи".

Бывшего мэра Перми Игоря Сапко, ныне являющегося депутатом Госдумы РФ, рекомендовали на пост замруководителя Межрегионального координационного совета (МКС) "Единой России" в Приволжском федеральном округе.

Предложение было поддержано 27 декабря 2016 года на отчетно-выборной конференции "медведей" в Прикамье, передает "Уралинформбюро". Кандидатуру Сапко теперь должен одобрить генсовет ЕР. В случае положительного исхода депутат будет отвечать за Пермский край и Удмуртию.

Игорь Сапко возглавлял Пермь с 2011 года. По итогам сентябрьских выборов 2016-го прошел в нижнюю палату парламента РФ по спискам "Единой России".

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