В Прикамье назначили главного судебного пристава28 декабря 2016 в 15:08
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Из Тамбовской области.
Главным судебным приставом Пермского края назначен Игорь Кожевников, занимавший пост замруководителя УФССП по Тамбовской области.
Игорь Кожевников работает в системе Министерства юстиции РФ с 1999 года. В службе судебных приставов - с 2005 года, где вырос от старшего судебного пристава райотдела до замруководителя региональной службы (с 2012 года), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого УФССП.
Стоит отметить, что ранее должность главного судебного пристава Прикамья занимал Николай Хачетлов.
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