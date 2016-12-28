Демкин остался во главе "медведей" Прикамья28 декабря 2016 в 14:29
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При почти единогласной поддержке.
Единороссами Прикамья продолжит руководить депутат краевого Заксобрания Николай Демкин. 27 декабря 2016 года его кандидатура поддержана делегатами конференции реготделения партии, передает "Уралинформбюро".
Вторым кандидатом на партийный пост был член регионального политсовета "Единой России" Виктор Кобелев. Он набрал 4 голоса, Демкин – 129.
Следует отметить, что должность секретаря краевого отделения ЕР Николай Демкин впервые получил в 2012 году.
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