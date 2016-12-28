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На выборы президента РФ уйдет 14,9 миллиарда рублей28 декабря 2016 в 15:56

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Кампания начнется после праздников.

В 2017 году Центральная избирательная комиссия РФ потратит 21,3 миллиарда рублей. Из них 14,9 миллиарда – на проведение кампании по выборам президента, 5,5 миллиарда – на текущую деятельность ЦИК, 900 миллионов – на довыборы депутатов Госдумы в ряде округов. Такие цифры озвучил зампредседателя комиссии Николай Булаев, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что ЦИК начнет готовится к президентским выборам, намеченным на март 2018 года, уже в январе 2017-го.

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