×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Региональным депутатам-прогульщикам придумали наказание28 декабря 2016 в 16:15

  • Текст

Проект рассмотрит Госдума РФ.

В Госдуму РФ поступил законопроект, согласно которому депутатов региональных парламентов будут лишать мандатов за прогулы, передает "Уралинформбюро".

Проект поправок к закону "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" разработал Орловский областной Совет народных депутатов.

Лишить полномочий или отозвать народного избранника, отлынивающего от работы, сейчас невозможно, подчеркивают авторы корректировок. Они предлагают законодательно закрепить обязанность парламентариев принимать личное участие в заседаниях и работать с избирателями - рассматривать их обращения, вести личный прием, информировать их о своей деятельности.

Как указано в поправках, депутат рискует остаться без корочек, если будет игнорировать свои обязанности не менее 180 дней, право лишения мандата делегируют региональному парламенту.

"Конечно, нужно это поддерживать, потому что зачем нам тогда вообще нужны депутаты, которые будут сидеть в дорогих кабинетах и ничего не делать. При этом зарплаты получать и на дорогих автомобилях ездить? Они что-то же должны делать для Свердловской области", - отметил в беседе с "Уралинформбюро" депутат Госдумы РФ Игорь Торощин.

Однако, в случае принятия этих поправок ожидать повальных чисток в Заксобрании Среднего Урала не стоит. По словам собеседника агентства, ранее работавшего в свердловском парламенте, прошлый созыв демонстрировал хорошую явку – порядка 95%. В нынешнем же, приступившем к работе осенью 2016 года, проштрафиться никто не успел.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Ученые вычислили главный новогодний подарок

Система Orphus