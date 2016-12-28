Региональным депутатам-прогульщикам придумали наказание28 декабря 2016 в 16:15
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Проект рассмотрит Госдума РФ.
В Госдуму РФ поступил законопроект, согласно которому депутатов региональных парламентов будут лишать мандатов за прогулы, передает "Уралинформбюро".
Проект поправок к закону "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" разработал Орловский областной Совет народных депутатов.
Лишить полномочий или отозвать народного избранника, отлынивающего от работы, сейчас невозможно, подчеркивают авторы корректировок. Они предлагают законодательно закрепить обязанность парламентариев принимать личное участие в заседаниях и работать с избирателями - рассматривать их обращения, вести личный прием, информировать их о своей деятельности.
Как указано в поправках, депутат рискует остаться без корочек, если будет игнорировать свои обязанности не менее 180 дней, право лишения мандата делегируют региональному парламенту.
"Конечно, нужно это поддерживать, потому что зачем нам тогда вообще нужны депутаты, которые будут сидеть в дорогих кабинетах и ничего не делать. При этом зарплаты получать и на дорогих автомобилях ездить? Они что-то же должны делать для Свердловской области", - отметил в беседе с "Уралинформбюро" депутат Госдумы РФ Игорь Торощин.
Однако, в случае принятия этих поправок ожидать повальных чисток в Заксобрании Среднего Урала не стоит. По словам собеседника агентства, ранее работавшего в свердловском парламенте, прошлый созыв демонстрировал хорошую явку – порядка 95%. В нынешнем же, приступившем к работе осенью 2016 года, проштрафиться никто не успел.
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