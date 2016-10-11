За праздники.

За время новогодних каникул избирком Екатеринбурга зарегистрировал первого кандидата на довыборы в гордуму. Им стал временно неработающий политолог Денис Порядин.

Как сообщил "Уралинформбюро" председатель комиссии Илья Захаров, еще три претендента на подходе. За время праздников два избирательных объединения провели собрания по выдвижению кандидатов, и скоро те должны подать документы на регистрацию. Один из них – председатель межрегиональной общественной организации защиты прав граждан "Патриоты Отечества" Владимир Мажуков. Еще двое баллотируются от "Партии пенсионеров за справедливость": Александр Кислых - юрист, экс-помощник бывшего вице-спикера Заксобрания Свердловской области Георгия Перского, а также безработная Светлана Семенова.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга по 8-му и 14-му округам назначены на март 2017 года. Проводятся они в связи с тем, что два депутата осенью сдали свои мандаты: Игорь Володин - в связи с победой на выборах в Заксобрание, а Светлана Учайкина была назначена министром культуры области.

Прием документов на довыборы депутатов гордумы стартовал в конце 2016 года и продлится до 27 января 2017.