Путин заменил главного "военного" судью Среднего Урала09 января в 17:28
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Предшественник продержался 10 лет.
В Екатеринбургском гарнизонном военном суде сменился председатель. Указ о назначении на должность Сергея Гладких подписал президент РФ Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".
Гладких сменил на посту Анатолия Соловья, который председательствовал на протяжении 10 лет.
Кроме того, произошли кадровые перестановки в ряде "гражданских" судов Свердловской области. Председателем Артинского районного суда назначен Игорь Прибытков, Слободо-Туринского районного суда – Елена Сергеева. Должность зампредседателя Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга получил Владимир Порозов.
Судейские мантии на новых местах работы наденут Жанна Засыпкина и Евгений Салтыков (Свердловский облсуд), Наталья Аубакирова и Елена Юкина (Верхнесалдинский райсуд), Сергей Байдин, Ирина Галкина и Елена Сутормина (Красноуфимский райсуд), Светлана Сумбаева (Краснотурьинский горсуд).
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