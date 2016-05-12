В Ивделе за образование отвечает чиновник-"недоучка"09 января в 17:21
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Суд потребовал увольнения.
Городской суд Ивделя потребовал от мэрии увольнения одного из чиновников. Поводом стало отсутствие у специалиста управления образования на момент трудоустройства хотя бы среднего профессионального образования, сообщили "Уралинформбюро" в областной прокуратуре.
Кроме того, у чиновника-"недоучки" также не хватает стажа муниципальной службы для работы в горобразе.
Судебное решение о его увольнении в законную силу пока не вступило.
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