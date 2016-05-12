Суд потребовал увольнения.

Городской суд Ивделя потребовал от мэрии увольнения одного из чиновников. Поводом стало отсутствие у специалиста управления образования на момент трудоустройства хотя бы среднего профессионального образования, сообщили "Уралинформбюро" в областной прокуратуре.

Кроме того, у чиновника-"недоучки" также не хватает стажа муниципальной службы для работы в горобразе.

Судебное решение о его увольнении в законную силу пока не вступило.