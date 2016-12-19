В Госдуме урезали обед09 января в 19:15
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В пользу работы.
Первые три месяца 2017 года Госдума РФ планирует работать по ужесточенному регламенту. Пленарные заседания по средам продлены на час и будут заканчиваться в 19.00. Кроме того, на час сокращено время обеденных перерывов. Как пояснил корреспонденту "Уралинформбюро" депутат Андрей Альшевских, это сделано для того, чтобы в весеннюю сессию успеть рассмотреть все законопроекты, оставшиеся "в наследство" от прошлых созывов.
По новым правилам Госдума начнет работать 11 января, когда состоится первое заседание. "В повестке более ста вопросов. Большая часть из них – на отклонение. Это инициативы, которые были внесены еще в 2008-2010 годах и большей частью уже потеряли свою актуальность, вроде введения акцизов на чипсы", - пояснил Андрей Альшевских.
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