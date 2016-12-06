Кандидатуру одобрили в Москве.

Исполком южноуральского реготделения "Единой России" возглавил Алексей Малофеев. Соответствующее решение президиума генсовета партии 9 января поступило челябинским "медведям", передает "Уралинформбюро".

До этого 31-летний партиец в течение пяти лет руководил исполкомом ЕР в Магнитогорске. Кроме того, с 2015 года он работал зампредседателя городской избирательной комиссии.

Предшественник Малофеева Алексей Лошкин покинул пост 5 декабря 2016 года. Через пару недель он возглавил Контрольно-счетную палату Челябинской области.