Назначенный замглавы минстроя.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 9 января подписал указ о назначении Виктора Московских первым заместителем министра строительства и инфраструктуры. Основной его задачей станет курирование всех вопросов, связанных с подготовкой Екатеринбурга к проведению матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики, Виктор Московских - выпускник УПИ. В разные годы он занимал руководящие должности в организациях строительной сферы, имеет опыт государственной и муниципальной службы, в недавнем прошлом был профессором в Уральском федеральном университете. Под его руководством реализованы такие крупные проекты, как лечебно-реабилитационный комплекс Клиники крови и сердца имени академика Алмазова в Санкт-Петербурге, микрорайоны Комсомольский и Синие Камни в Екатеринбурге. Кроме того, он участвовал в реконструкции и реставрации главного штаба государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Путевого дворца в Твери.