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Дубровский пристроил ФартыгинаСегодня в 10:53

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У себя под боком.

Бывший председатель избиркома Челябинской области Алексей Фартыгин получил пост замруководителя аппарата губернатора и правительства региона. Указ о его назначении с трехмесячным испытательным сроком 9 января подписал глава Южного Урала Борис Дубровский, передает "Уралинформбюро".

Алексей Фартыгин возглавил избирком в июле 2016 года после неожиданного ухода Ирины Старостиной. Его работа была высоко оценена ЦИК РФ и лично Эллой Памфиловой, но Фартыгин отказался переизбираться в новый созыв избиркома, пояснив, что Дубровский предложил ему "работу на новом поприще".

В Центризбиркоме это восприняли в штыки, попеняв губернатору за "ничем не обоснованную чехарду". Элла Памфилова выразила опасение, что южноуральская комиссия может стать ручной по отношению к властям региона.

"Мы бы хотели видеть не зиц-председателя, не "свадебного генерала", а реального главу", - категорично заявила она Сергею Обертасу, на тот момент кандидату на пост председателя. Последний в итоге и возглавил избирком, причем до этого Обертас занимал ту же должность, что теперь Фартыгин.

Ранее по теме:
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