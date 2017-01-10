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Главный политолог России нашел на Урале двух кандидатов в президентыСегодня в 15:53

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Эсеры в растерянности.

Лидер свердловских справедливороссов Александр Бурков и глава челябинского реготделения партии Валерий Гартунг могут стать кандидатами в президенты РФ на выборах 2018 года. Такое заявление сделал один из самых авторитетных политологов страны Евгений Минченко. Сами эсеры восприняли этот "аванс" с растерянностью.

"Сложно сказать. Думаю, что каждый гражданин имеет право участвовать. Что касается меня – пока не рассматривал, будет зависеть от решения партии", - пояснил "Уралинформбюро" Александр Бурков.

Депутат Госдумы Валерий Гартунг от комментариев отказался. Между тем накануне Нового года, рассуждая о своей возможности участвовать в выборах, он подтвердил, что слухи такие ходят. "Пока это просто домыслы. Не стоит воспринимать их всерьез", - написал руководитель челябинских эсеров на своей странице в Facebook.

Тем временем Евгений Минченко настаивает на своей версии. "Я реально считаю, что Гартунг был бы неплохим кандидатом в президенты от СР", - написал политолог в Facebook в развитие темы.

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