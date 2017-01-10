Главный политолог России нашел на Урале двух кандидатов в президентыСегодня в 15:53
- Текст
Эсеры в растерянности.
Лидер свердловских справедливороссов Александр Бурков и глава челябинского реготделения партии Валерий Гартунг могут стать кандидатами в президенты РФ на выборах 2018 года. Такое заявление сделал один из самых авторитетных политологов страны Евгений Минченко. Сами эсеры восприняли этот "аванс" с растерянностью.
"Сложно сказать. Думаю, что каждый гражданин имеет право участвовать. Что касается меня – пока не рассматривал, будет зависеть от решения партии", - пояснил "Уралинформбюро" Александр Бурков.
Депутат Госдумы Валерий Гартунг от комментариев отказался. Между тем накануне Нового года, рассуждая о своей возможности участвовать в выборах, он подтвердил, что слухи такие ходят. "Пока это просто домыслы. Не стоит воспринимать их всерьез", - написал руководитель челябинских эсеров на своей странице в Facebook.
Тем временем Евгений Минченко настаивает на своей версии. "Я реально считаю, что Гартунг был бы неплохим кандидатом в президенты от СР", - написал политолог в Facebook в развитие темы.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 21:00
Под Нефтеюганском пассажирская "Газель" залетела под фуру
Пострадали четверо.Сегодня в 20:58
Луна возникла после "бомбардировки" Земли
Гласит новая теория.Сегодня в 20:45
В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
Не вышло.Сегодня в 20:35
Челябинской мэрии прилетело от УФАС из-за платных парковок
Какое предупреждение станет последним?Сегодня в 20:32
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей десятиэтажки
На Уктусе.Сегодня в 20:21
Покалеченный в Екатеринбурге пристав остается в коме три месяца
Врачи по-прежнему не дают прогнозов.Сегодня в 20:17
По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
Опровержений пока не было.Сегодня в 20:10
Югорчанка избила 10-летнего сына за просьбу включить мультики
Попал под пьяную руку.Сегодня в 19:54
"Уральские авиалинии" доставят челябинцев в МинВоды
Через Сочи.Сегодня в 19:50
Снежный "подарок" чиновников довел екатеринбуржцев до больницы
Улицы не удосужились расчистить даже в каникулы.Сегодня в 19:48
В новогоднюю ночь свердловчане поставили интернет-рекорд
Резко превысив трафик.Сегодня в 19:35
Государственные больницы на Среднем Урале повысят тарифы
В погоне за инфляцией.Сегодня в 19:06
Пожилая екатеринбурженка угодила под колеса
Переходя дорогу на красный.Сегодня в 19:03
На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
Которая губит выпивох.Сегодня в 18:57
Грипп подарит челябинским школярам 4 дня отдыха
Как минимум.
Главные новости
- Сегодня в 20:45В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
- Сегодня в 20:17По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
- Сегодня в 19:03На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
- Сегодня в 17:36Самбурский вновь отстранен от должности замглавы МУГИСО
- Сегодня в 16:48В Екатеринбурге младенец умер после выписки из больницы
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.