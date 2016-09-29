Он проработал две недели.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отстранил от должности замминистра по управлению госимуществом Александра Самбурского. В МУГИСО начата новая служебная проверка деятельности чиновника, сообщает "Уралинформбюро".

Предыдущая была инициирована в ноябре 2016 года. Закончилась она 14 декабря, после чиновник вернулся к работе. С учетом праздников он успел проработать чуть более двух недель.

Временным исполняющим обязанности замминистра назначен директор департамента по управлению госимуществом Василий Горшков.

Стоит отметить, что МУГИСО "лихорадит" с апреля 2016 года, когда арестовали тогдашнего главу министерства Алексея Пьянкова и двух его заместителей. Они заподозрены в организации коррупционных схем. Так, в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018 МУГИСО выкупило по завышенной стоимости здание на Репина, 5с - разницу, по версии следствия, чиновники поделили с коммерсантами. Ущерб бюджету оценен в 31,5 миллиона рублей.

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