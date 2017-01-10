Глава Минтранса РФ откроет аэропорт в ТюмениСегодня в 18:04
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После реконструкции.
В Тюмени 16 января 2017 года ждут министра транспорта РФ Максима Соколова. Планируется, что он вместе с главами регионов "матрешки" и полпредом президента в УрФО Игорем Холманских откроет после реконструкции аэропорт Рощино. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области.
Площадь обновленного аэропорта увеличилась вчетверо - с 6,5 до 27 тысяч квадратных метров. Появилась зона дьюти-фри, магазины, ресторан. Работы заняли 4 года и обошлись в 3,8 миллиарда рублей. Тюменская область поделила расходы поровну с Ямалом.
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