После реконструкции.

В Тюмени 16 января 2017 года ждут министра транспорта РФ Максима Соколова. Планируется, что он вместе с главами регионов "матрешки" и полпредом президента в УрФО Игорем Холманских откроет после реконструкции аэропорт Рощино. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Площадь обновленного аэропорта увеличилась вчетверо - с 6,5 до 27 тысяч квадратных метров. Появилась зона дьюти-фри, магазины, ресторан. Работы заняли 4 года и обошлись в 3,8 миллиарда рублей. Тюменская область поделила расходы поровну с Ямалом.