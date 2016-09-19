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КПРФ требует упростить регистрацию на выборах главы Среднего Урала11 января в 11:49

Не желая идти на поклон к единороссам.

К концу текущей недели на рассмотрение Заксобрания Среднего Урала поступит проект поправок, предполагающий снижение муниципального фильтра на губернаторских выборах с 7,9% до 5%. Подготовкой документа занимается фракция КПРФ, о чем лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно действующей редакции избирательного законодательства, кандидат на пост главы Среднего Урала на этапе регистрации должен заручиться поддержкой не менее 7,9% от общего числа муниципальных депутатов, передает "Уралинформбюро".

"4 года назад этот закон принимался из расчета на то, что самостоятельно муниципальный фильтр 7,9% в нашей области смогут преодолеть только две партии: "Единая Россия" и "Справедливая Россия". С тех пор ситуация изменилась. Последние муниципальные кампании прошли неудачно для СР-ов, мы же слегка нарастили депутатский корпус. В итоге второй партией в области по количеству подписей сейчас является КПРФ. Но даже так у нас нет 100% гарантий. Про другие партии я и не говорю", - отмечает Ивачев.

Оппозиционным кандидатам остается "кланяться" ЕР - чтобы было дано распоряжение "медведям" на местах поддержать "чужаков".

"Уверен, что ситуация, при которой даже парламентские партии вынуждены идти на поклон к единороссам, ненормальная. Именно поэтому мы можем и должны снизить фильтр до минимального, разрешенного федеральным законом", - заключил Александр Ивачев.

По словам коммуниста, 11 января он намерен обзвонить руководителей фракций "Справедливой России" и ЛДПР, чтобы предложить им стать соавторами проекта.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Анатолий Яковлевич 11 января в 13:05

Парламентские партии должны больше радеть за народ не только на словах, но и на деле: в прошлом году я обратился за помощью и к КПРФ и к СР, первые ответили штампованной фразой, а вторые даже не ответили. Но на выборах в ГД я голосовал за СР, а за КПРФ не буду, т.к. Г.А.Зюганов, кроме заявлений, ничего не делает! А.Я.Лесниченко

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