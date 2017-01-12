Главу минспорта Прикамья выжили за отказ от подлога11 января в 14:05
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По данным местных инсайдеров.
И.о. министра физической культуры, спорта и туризма Елена Костина покидает пост. Чиновница уже написала заявление об уходе, передает "Уралинформбюро". По данным местных СМИ, поводом к увольнению стали физическая и моральная усталость.
Источники "Эха Перми" между тем сообщают, что чиновницу попросили уйти, поскольку она отказалась подписывать задним числом документы о сдаче в эксплуатацию крытого футбольного манежа "Пермь Великая". Объект должен стать тренировочной площадкой ЧМ-2018, но ввод в эксплуатацию, запланированный на декабрь 2016 года, затягивается.
Елена Костина встала у руля краевого минспорта после ареста и отстранения от должности Павла Ляха. Последний был задержан в рамках дела о хищении порядка 14 миллионов рублей при реконструкции стадиона "Динамо" в Перми. По данным следствия, подписанная Ляхом смета на проведение работ оказалась завышена втрое.
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