По данным местных инсайдеров.

И.о. министра физической культуры, спорта и туризма Елена Костина покидает пост. Чиновница уже написала заявление об уходе, передает "Уралинформбюро". По данным местных СМИ, поводом к увольнению стали физическая и моральная усталость.

Источники "Эха Перми" между тем сообщают, что чиновницу попросили уйти, поскольку она отказалась подписывать задним числом документы о сдаче в эксплуатацию крытого футбольного манежа "Пермь Великая". Объект должен стать тренировочной площадкой ЧМ-2018, но ввод в эксплуатацию, запланированный на декабрь 2016 года, затягивается.

Елена Костина встала у руля краевого минспорта после ареста и отстранения от должности Павла Ляха. Последний был задержан в рамках дела о хищении порядка 14 миллионов рублей при реконструкции стадиона "Динамо" в Перми. По данным следствия, подписанная Ляхом смета на проведение работ оказалась завышена втрое.