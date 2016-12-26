Куйвашев представит японцам Средний Урал11 января в 14:40
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По спецпоручению Путина.
В Посольстве Японии в Москве состоится презентация Свердловской области. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона, в ближайшее время губернатор Евгений Куйвашев представит Средний Урал японским дипломатам и бизнесу. Ожидаются переговоры с объединением промышленников РОТОБО.
Презентация станет логическим продолжением недавнего визита Посла Японии в РФ Тоехиса Кодзуки на Средний Урал, а также договоренностей, достигнутых Владимиром Путиным и лидером Страны восходящего солнца Синдзо Абэ в декабре 2016 года. По итогам встречи в Токио было подписано 12 межправительственных документов и 68 соглашений о бизнес-проектах. Речь шла и о международной выставке "ИННОПРОМ", которую Японии и Свердловской области предстоит провести летом 2017 года в Екатеринбурге. Вскоре глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обсудит подготовку к экспозиции со своим японским коллегой Хиросигэ Сэко.
Анонсировано участие в выставке таких японских гигантов, как Fanuc Corporation, Yamazaki Mazak Corporation, Mitutoyo Corporation и других. Главной темой заявлено "Умное производство: глобальный подход".
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