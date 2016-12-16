От чтения законопроектов.

Депутаты Госдумы РФ намерены отказаться от рассмотрения проектов законов сразу во втором и третьем чтениях. О необходимости изменений, открывая 11 января 2017 года весеннюю сессию, заявил спикер Вячеслав Володин.

"Это придаст подготовке законов к третьему чтению дополнительный содержательный характер, что, без сомнения, повысит качество законопроектной работы в целом", - подчеркнул он.

При этом, по словам Володина, уже принята поправка в регламент Госдумы, обязывающая депутатов перед третьим, заключительным, чтением рассматривать информацию о готовности органов исполнительной власти к реализации законопроектов.

В рамках стартовавшей сессии в Госдуме РФ состоятся 40 пленарных заседаний, кроме того, запланировано 6 региональных недель: 7-дневных периодов, когда депутаты работают "в полях". Весенняя сессия продлится до конца июля. Двухнедельная передышка у парламентариев выдастся 1-15 мая.

Следует отметить, что в настоящее время на рассмотрении нижней палаты парламента РФ - 2343 законопроекта. Многие из них "пылятся" в депутатских столах аж с 2008-2010 годов. Чтобы как можно скорее разгрести "наследство" от прошлых созывов, первый квартал депутатский корпус будет работать в ужесточенном темпе:заседания по средам продлены на час (до 19.00), еще час выкроят из двухчасовых обеденных перерывов.