Которая затянется на 3 года.

Официальные и неофициальные источники "Уралинформбюро" категорически опровергают появившиеся в СМИ слухи об отставке замглавы горадминистрации Екатеринбурга Евгения Липовича. По словам собеседников агентства, тому просто рано уходить: "Его отставка была бы слишком большой неожиданностью для всех. А самое главное, что это застопорило бы разрабатывавшуюся им реформу городской системы общественного транспорта".

Поводом для слухов стало то, что временно обязанности вице-мэра с начала года исполняет председатель комитета по благоустройству Татьяна Благодаткова.

Как поясняют источники в мэрии, это связано с тем, что Липович в праздники почувствовал серьезное недомогание и взял больничный. Но в ближайшее время он планирует вернуться к работе. К тому же слухи об отставке Липовича возникают не в первый раз.

Стоит отметить, что переход на новую транспортную схему в Екатеринбурге рассчитан на 3 года. Она предполагает сокращение маршрутов и транспортного парка, переустройство остановок, обособление трамвайных линий и другие новшества.