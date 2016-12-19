Но сообщить им постеснялся.

Полпред президента в УрФО Игорь Холманских намерен встретиться с депутатами Госдумы, избранными от уральских регионов в сентябре 2016 года. Встреча состоится 23 января в стенах российского парламента. Как отмечают эксперты "Уралинформбюро", мероприятие можно считать достаточно уникальным – в практике прошлого созыва ничего подобного они не припомнят.

На встречу приглашены 23 депутата, избиравшихся от "Единой России". Будут ли представители других партий – пока неизвестно, "Думаю, что в итоге будут все. Все-таки полпред курирует весь округ и должен общаться со всеми депутатами. В любом случае вряд ли тех, кто придет, попросят уйти", - прокомментировал "Уралинформбюро" депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Примечательно, что организовать встречу Игорь Холманских попросил аппарат Госдумы, который впоследствии и рассылал приглашения депутатам. Сам полпред, как и его помощники, с парламентариями пока не связывались.

Предположительно, темой беседы станет реализация декабрьского послания президента.