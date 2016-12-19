×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Холманских решился на встречу с уральскими депутатами в ГосдумеСегодня в 14:13

  • Текст

Но сообщить им постеснялся.

Полпред президента в УрФО Игорь Холманских намерен встретиться с депутатами Госдумы, избранными от уральских регионов в сентябре 2016 года. Встреча состоится 23 января в стенах российского парламента. Как отмечают эксперты "Уралинформбюро", мероприятие можно считать достаточно уникальным – в практике прошлого созыва ничего подобного они не припомнят.

На встречу приглашены 23 депутата, избиравшихся от "Единой России". Будут ли представители других партий – пока неизвестно, "Думаю, что в итоге будут все. Все-таки полпред курирует весь округ и должен общаться со всеми депутатами. В любом случае вряд ли тех, кто придет, попросят уйти", - прокомментировал "Уралинформбюро" депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Примечательно, что организовать встречу Игорь Холманских попросил аппарат Госдумы, который впоследствии и рассылал приглашения депутатам. Сам полпред, как и его помощники, с парламентариями пока не связывались.

Предположительно, темой беседы станет реализация декабрьского послания президента.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Володинская зима

Володинская зима

Для региональных парламентов.

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus