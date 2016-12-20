×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уральский региональный центр МЧС исчезнет к апрелю Сегодня в 14:55

  • Текст

Влившись в состав Сибирского.

Главные управления МЧС России по Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областям, ХМАО-Югре и ЯНАО войдут в состав Сибирского регионального центра МЧС (Красноярск). Передача ему управленческих функций от Уральского регионального центра МЧС должна быть завершена в первом квартале 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС, в его структуру также вольются Уральский институт государственной противопожарной службы, учебный спасательный центр, региональный поисково-спасательный отряд и авиационно-спасательный центр.

"Реформирование структуры МЧС России никак не отразится на безопасности жизнедеятельности населения и территории Урала. Все оперативные и реагирующие подразделения системы МЧС остаются в прежних местах дислокации и несут службу по предназначению", - подчеркнули в ведомстве.

Реформа в недрах МЧС шла на протяжении всего 2016 года - штаты существенно сократили. Эксперты считают, что все идет к возвращению советского разделения на пожарных и спасателей. Последние при этом вольются в Национальную гвардию.

Новости по теме:
На Урале ликвидируют региональный центр МЧС
Над региональными центрами МЧС РФ нависла угроза

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Володинская зима

Володинская зима

Для региональных парламентов.

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus