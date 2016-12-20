Влившись в состав Сибирского.

Главные управления МЧС России по Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областям, ХМАО-Югре и ЯНАО войдут в состав Сибирского регионального центра МЧС (Красноярск). Передача ему управленческих функций от Уральского регионального центра МЧС должна быть завершена в первом квартале 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС, в его структуру также вольются Уральский институт государственной противопожарной службы, учебный спасательный центр, региональный поисково-спасательный отряд и авиационно-спасательный центр.

"Реформирование структуры МЧС России никак не отразится на безопасности жизнедеятельности населения и территории Урала. Все оперативные и реагирующие подразделения системы МЧС остаются в прежних местах дислокации и несут службу по предназначению", - подчеркнули в ведомстве.

Реформа в недрах МЧС шла на протяжении всего 2016 года - штаты существенно сократили. Эксперты считают, что все идет к возвращению советского разделения на пожарных и спасателей. Последние при этом вольются в Национальную гвардию.

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