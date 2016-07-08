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ЕР замешкалась с кандидатами в гордуму ЕкатеринбургаСегодня в 19:12

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И снова - праймериз.

Свердловские единороссы планируют провести праймериз по определению своих кандидатов на довыборы в гордуму Екатеринбурга. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе реготделения ЕР, отбор претендентов, назначенный на 23-25 января, будет вестись по "третьей модели" – голосовать смогут лишь члены партии и представители общественных организаций, утвержденных оргкомитетом.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга по округам №8 и №14 назначены на март 2017 года. Проводятся они в связи с тем, что депутат Игорь Володин перешел в свердловское Заксобрание, а Светлана Учайкина назначена областным министром культуры.

В настоящее время горизбирком ведет регистрацию кандидатов, которая завершится 27 января. Как правило, партии стараются представить своих претендентов раньше, хотя бы за неделю. То, что "Единая Россия" в этот раз максимально затянула со сроками, по мнению экспертов "Уралинформбюро", может свидетельствовать о возникших в ЕР сложностях с подбором кандидатов.

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