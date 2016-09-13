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ВВС Израиля обстреляли ракетами военный аэропорт Сирии13 января в 08:30

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Дамаск готовит ответный удар.

13 января 2017 года военно-воздушные силы Израиля подвергли обстрелу военный аэропорт под Дамаском. По предварительной информации, ракеты были выпущены из района израильского озера Тибериас.

В результате атаки на сирийской авиабазе начался пожар. На место происшествия были направлены машины скорой помощи. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет, передает "Уралинформбюро".

Сирия уже предупредила Израиль о последствиях нападения, подчеркнув, что за ракетным обстрелом аэропорта в Дамаске могут последовать ответные действия.

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