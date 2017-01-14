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В Екатеринбурге ждут Сергея Шойгу13 января в 11:49

На командно-штабные сборы.

В Екатеринбурге пройдет один из этапов командно-штабных сборов Вооруженных сил РФ. К 20 января 2017 года в столицу Урала прибудут командующие всех военных округов и войск Военно-Морского флота.

Эту информацию "Уралинформбюро" подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа. Там не смогли уточнить, кто именно будет руководить сборами.

Однако ранее в ряде СМИ сообщалось, что в Екатеринбург для этого приедет сам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Еще два этапа сборов пройдут в Москве и Южном военном округе.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
НАРОД УРАЛА 13 января в 12:05

Просим АРМИЮ очистить наш город и Урал от бандформирований, который засели и на местных чиновничьих местах, в т.ч. в мэрии Екатеринбурга. Надеяться больше не на кого.

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