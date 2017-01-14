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На выборах в Свердловской области "вычеркнут" списки партий13 января в 14:15

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Каждый сам за себя.

На публичных слушаниях в Первоуральске одобрены изменения в устав муниципалитета, вводящие новый принцип формирования гордумы. Суть его сводится к упразднению партийных списков и избранию депутатов только по одномандатным округам, передает "Уралинформбюро".

Как поясняют в думской пресс-службе, сейчас в городе работают 28 депутатов, из которых 14 – избраны по партийным спискам, а другая половина – по одномандатным округам. По новой схеме оставят только одномандатников - их будет 25.

После одобрения на слушаниях инициативу должны утвердить депутаты. Ближайшие выборы по новой схеме планируется провести уже в сентябре 2017 года, когда истекает срок полномочий действующего созыва.

Стоит отметить, что в Свердловской области с прошлого года обсуждаются планы по повсеместному отказу от партийных списков на муниципальных выборах. В перспективе подобные изменения планируется ввести и в Екатеринбурге, депутаты которого уже высказывались в пользу подобной реформы. По мнению экспертов "Уралинформбюро", Первоуральск - первая ласточка, вслед за ним все муниципальные думы, по мере окончания срока полномочий действующего состава, перейдут на новую систему.

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