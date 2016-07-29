На съезд "Единой России".

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в пленарном заседании XVI съезда "Единой России", который пройдет 21-22 января 2017 года в Москве. Приглашение поступило в администрацию из приемной председателя Высшего совета партии Бориса Грызлова, сообщили "Уралинформбюро" в администрации губернатора.

Как ранее анонсировал секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов, на съезде его участникам предстоит проанализировать итоги пятилетнего выборного цикла. Кроме того – найти ответ на вопрос, почему в ряде регионов снизился уровень поддержки ЕР.