Свердловскому губернатору прислали приглашение в Москву13 января в 16:36
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На съезд "Единой России".
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в пленарном заседании XVI съезда "Единой России", который пройдет 21-22 января 2017 года в Москве. Приглашение поступило в администрацию из приемной председателя Высшего совета партии Бориса Грызлова, сообщили "Уралинформбюро" в администрации губернатора.
Как ранее анонсировал секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов, на съезде его участникам предстоит проанализировать итоги пятилетнего выборного цикла. Кроме того – найти ответ на вопрос, почему в ряде регионов снизился уровень поддержки ЕР.
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