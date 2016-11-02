Лекарство для Примакова изъяли американские спецслужбы16 января в 11:58
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Пытаясь завербовать российского дипломата.
Американские спецслужбы пытались завербовать российского дипломата, когда тот в США приобретал лекарство для экс-главы российского правительства Евгения Примакова. Об этом в эфире "России-1" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, родственники и друзья Примакова переслали в российскую дипмиссию около 10 000 долларов для приобретения препарата. Его можно было найти только в Штатах, при этом все необходимые формальности были соблюдены, передает "Уралинформбюро". С поручением купить лекарство в аптеку отправился один из дипломатов.
"К нему подошли сотрудники американских спецслужб, которые сопроводили его в подвал магазина, там не работала сотовая связь. Он не мог связаться ни с консульством, ни с посольством, ни со своими коллегами. Они продержали его там час. То, о чем они с ним говорили, больше было похоже на попытку вербовки, нежели на адекватный разговор - его запугивали тем, что взяли его на торговле медицинскими средствами и лекарственными препаратами", — заявила официальный представитель МИД.
В итоге препарат у дипломата был изъят, а деньги не вернули. Через некоторое время ситуация была урегулирована – после вмешательства госсекретаря США Джона Керри лекарство доставили Примакову, но "время было упущено", резюмировала Захарова.
Евгений Примаков возглавлял российское правительство в 1998-1999 годах. 26 июня 2015 года он скончался от рака печени.
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