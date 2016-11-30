Суля Путину "временный" кредит доверия.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал условия снятия санкций с России. По его словам, в обмен на "милость" Вашингтона Москва должна сократить ядерный потенциал.

В интервью "The Times" Трамп также заявил, что "будет доверять президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель", но посмотрит, "сколько это продлится".

13 января 2017 года действующий президент Барак Обама, который вскоре покинет свой пост, продлил санкции США в отношении РФ. Ограничительные меры касаются как частных лиц, так и российских компаний, передает "Уралинформбюро".