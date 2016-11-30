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Трамп обменяет санкции на ракеты16 января в 12:04

Суля Путину "временный" кредит доверия.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал условия снятия санкций с России. По его словам, в обмен на "милость" Вашингтона Москва должна сократить ядерный потенциал.

В интервью "The Times" Трамп также заявил, что "будет доверять президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель", но посмотрит, "сколько это продлится".

13 января 2017 года действующий президент Барак Обама, который вскоре покинет свой пост, продлил санкции США в отношении РФ. Ограничительные меры касаются как частных лиц, так и российских компаний, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ага, ЩАЗ 16 января в 18:07

Ну и кто орал, что Трамп- типа "наш человек"? Опять шантаж и ничего другого

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