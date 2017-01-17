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Куйвашев променял Верхотурье на Екатеринбург16 января в 11:34

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В Крещение.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев решил отказаться от традиции коллективных поездок с министрами в духовную столицу Урала на Крещение - в этом году VIP-купаний в Верхотурье не будет, передает "Уралинформбюро".

В то же время, как уточнили агентству в департаменте информационной политики, от самого крещенского обряда Евгений Куйвашев не отказывается - нырять в прорубь он планирует в пределах Екатеринбурга. Не исключено, что на Шарташе, где обычно организуется главная купель, но конкретное место еще согласуется.

Стоит напомнить, что практика коллективных поездок областных чиновников в Верхотурье существовала несколько лет. Для министров и сопровождавших их журналистов за счет бюджета резервировался на день целый поезд "Ласточка". Теперь с этими расходами будет покончено.

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