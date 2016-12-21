На должность главы.

Городское собрание депутатов Копейска соберется 18 января на внеочередное заседание. Главный повод для встречи народных избранников – выборы главы муниципалитета. Этому в повестке отведены два из трех пунктов, передает "Уралинформбюро".

Первым делом депутатам предстоит утвердить положение о конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра. Вторым вопросом значится проведение самого конкурса. После того как решение о старте отбора опубликуют, у потенциальных кандидатов будет месяц на подачу заявления об участии.

По словам политолога Александра Мельникова, власти Челябинской области уже определились со своими предпочтениями. "Из разных источников, в том числе уже и публичных, известно, что областные власти собираются поддерживать кандидатуру Владимира Можина - бывшего зампрокурора Челябинской области, еще ранее - прокурора Магнитогорска", - пишет эксперт на своей странице в LiveJournal.

Ставка на Можина, считает Мельников, делается по трем причинам. Во-первых, область демонстрирует "гибкий подход", не настаивая на кандидатуре и.о.главы Владимира Бисерова, который ранее не получил поддержку копейских депутатов. Во-вторых, в кадровой обойме губернатора Бориса Дубровского не так много людей, которым он доверяет, Можин – один из них.

За бывшего силовика говорит и его принадлежность к органам: "Все более детальное погружение в копейскую проблематику, в том числе и посредством проводимой ГКУ правительства области ревизии, убедило губернаторскую команду в необходимости проведения в Копейске масштабной антикоррупционной чистки, разрушения устоявшихся там сомнительных цепочек, мешающих эффективной работе местных органов власти. Предполагается, что именно выходец из силовых структур генерал-майор юстиции Можин способен справится с такой задачей", - резюмирует Мельников.

Следует отметить, что предпоследний глава Копейска Вячеслав Истомин досрочно сложил полномочия из-за уголовного дела о получении им взятки. В ходе следствия экс-чиновник признался в преступлении.

После него город возглавил замначальника Уральского регионального центра МЧС РФ Валерий Устинов. Однако вскоре после победы в конкурсе он покинул пост из-за проблем со здоровьем.