ЛДПР бросит в бой бизнесменов16 января в 15:15
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На довыборах в думу Екатеринбурга.
ЛДПР первой из парламентских партий определилась с кандидатами на довыборы в гордуму Екатеринбурга, которые состоятся в марте 2017 года.
16 января прошло заседание координационного совета реготделения партии, на котором в качестве претендентов на депутатское кресло выбраны предприниматели Григорий Вихарев и Евгений Кеосьян. Они баллотируются в 8-м и 14-м одномандатных округах соответственно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горизбиркома.
К настоящему моменту документы на участие в выборах подали 5 человек. По округу №14 идут безработная Светлана Семенова ("Российская партия пенсионеров за справедливость"), временно неработающий политолог Денис Порядин (самовыдвижение) и писатель Дмитрий Кириллов ("Защитники Отечества").
В округе №8 за депутатские корочки намерены бороться председатель межрегиональной общественной организации защиты прав граждан "Патриоты Отечества" Владимир Мажуков и экс-помощник бывшего вице-спикера Заксобрания Свердловской области Георгия Перского Александр Кислых ("Российская партия пенсионеров за справедливость").
Срок приема документов на участие в довыборах истекает 27 января. Ближе к нему заявить своих кандидатов намерена "Единая Россия" - отбор претендентов внутри партии намечен на 23-25 января.
Дополнительные выборы в гордуму Екатеринбурга проводятся в связи с освобождением двух мандатов – Игорь Володин по итогам сентябрьских выборов 2016 года прошел в Заксобрание Свердловской области, а Светлана Учайкина в конце ноября возглавила региональный минкульт.
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