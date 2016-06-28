Свердловский депутат Госдумы возродил споры о смертной казни17 января в 10:48
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Убрать нельзя оставить.
Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Павел Крашенинников предложил исключить из Уголовного кодекса смертную казнь, передает "Уралинформбюро".
В настоящее время она прописана в качестве высшей меры наказания, но на ее применение наложен мораторий. "Де-факто ее нет в РФ. Она не то что не применяется — она и выноситься не может. Нам бы зачистить наш Уголовный кодекс и убрать все упоминания о ней. Эту тему о наличии в Уголовном кодексе статьи нужно решать", — подчеркнул Крашенинников, возглавляющий думский комитет по государственному строительству и законодательству.
Смертная казнь не применяется в России с 1997 года – со вступления страны в Совет Европы. Споры относительно нее при этом не утихают по сей день – сейчас в работе профильного комитета нижней палаты парламента РФ находятся законопроекты как требующие упразднить смертную казнь, так и отменить мораторий на нее для педофилов и террористов.
В прошлом созыве Госдумы за возрождение казни выступали представители "Справедливой России" и ЛДПР. В нынешнем Крашенинников - первый, кто публично высказался на неоднозначную тему.
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Смертная казнь в УК РФ должна быть! Крашенников, пшёл вон из ГД, хватит предавать интересы народа и вредить русскому народу!ответить
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