Убрать нельзя оставить.

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Павел Крашенинников предложил исключить из Уголовного кодекса смертную казнь, передает "Уралинформбюро".

В настоящее время она прописана в качестве высшей меры наказания, но на ее применение наложен мораторий. "Де-факто ее нет в РФ. Она не то что не применяется — она и выноситься не может. Нам бы зачистить наш Уголовный кодекс и убрать все упоминания о ней. Эту тему о наличии в Уголовном кодексе статьи нужно решать", — подчеркнул Крашенинников, возглавляющий думский комитет по государственному строительству и законодательству.

Смертная казнь не применяется в России с 1997 года – со вступления страны в Совет Европы. Споры относительно нее при этом не утихают по сей день – сейчас в работе профильного комитета нижней палаты парламента РФ находятся законопроекты как требующие упразднить смертную казнь, так и отменить мораторий на нее для педофилов и террористов.

В прошлом созыве Госдумы за возрождение казни выступали представители "Справедливой России" и ЛДПР. В нынешнем Крашенинников - первый, кто публично высказался на неоднозначную тему.