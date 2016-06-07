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Свердловские "медведи" определят кандидата в губернаторы в 2 этапа17 января в 13:22

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В финале выберут из троих.

Модель проведения праймериз "Единой России", по итогам которых будет выбран кандидат от партии на пост губернатора Свердловской области, определится после федерального отчетно-выборного съезда. Он пройдет 21-22 января, передает "Уралинформбюро".

Однако некоторые нюансы процедуры уже раскрыл секретарь реготделения ЕР на Среднем Урале Виктор Шептий. "Участники, занявшие первые три места на праймериз, будут включаться в список для тайного альтернативного голосования на конференции регионального отделения партии. И только после всех этих процедур "Единая Россия" выдвинет своего кандидата", - приводит слова лидера свердловских "медведей" пресс-служба реготделения.

Прямые выборы губернатора Среднего Урала последний раз проходили в 2003 году – тогда в четвертый раз подряд поддержку свердловчан получил Эдуард Россель. С 2005 года всенародные выборы были упразднены, но в июне 2012 года жителям региона вернули право выбирать главу. Менее чем за месяц до этого назначение на пост губернатора получил Евгений Куйвашев.

Первые за почти полтора десятка лет выборы первого лица Среднего Урала состоятся в сентябре 2017 года.

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