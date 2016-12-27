Проголосовать на губернаторских выборах смогут две трети екатеринбуржцев17 января в 17:39
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Количество избирателей выросло на 2500 человек.
Число потенциальных избирателей в Екатеринбурге увеличилось до 1,079 миллиона человек. Таковы данные на январь 2017 года. За июль-декабрь прибавилось 2580 новых избирателей, передает "Уралинформбюро".
По данным горизбиркома, тенденция увеличения численности лиц, имеющих право голосовать на выборах, прослеживается с прошлого года, когда уральская столица перешагнула отметку в 1,5 миллиона жителей.
В нынешнем году екатеринбуржцам предстоит голосовать дважды. В марте состоятся довыборы в городскую думу по одномандатным округам №8 и №14, а в сентябре пройдут выборы губернатора Свердловской области.
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