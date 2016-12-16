Украинских пограничников готовят к наступлению на Крым17 января в 20:23
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Через Донбасс.
Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал украинских пограничников готовиться к взятию под контроль неподвластных Киеву территорий Донбасса. По его словам, "деоккупация" станет ключевой задачей страны в 2017 году, передает "Уралинформбюро".
"Встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем — уже и в Крыму", - заявил Аваков на коллегии Государственной пограничной службы Украины. В операции, отметил он, примут участие полицейские, гвардейцы и органы юстиции.
"Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться", — подчеркнул главный полицейский Украины, добавив, что на захват границы после приказа из Киева будет дано две недели.
Следует отметить, что согласно минским соглашениям 2015 года, Киев может взять под контроль российско-украинскую границу только после проведения в Донбассе местных выборов, урегулирования военного конфликта, реализации в стране согласованной с Донбассом конституционной реформы, а также предоставления последнему особого статуса.
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