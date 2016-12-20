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Американцам предлагают по 2,5 тысячи долларов за атаку на ТрампаСегодня в 09:31

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Информационную.

Американцам предлагают по 2,5 тысячи долларов за выступления против избранного президента США Дональда Трампа. За непосредственное участие в митингах предусмотрена дополнительная плата – 50 долларов в час.

По данным Washington Times, деньги предлагают частные компании через объявления в Интернете. Например, фирма Demand Protest из Сан-Франциско выступает с лозунгом "Борись против Трампа и зарабатывай!". Там объясняют, что привлекают уже политически мотивированных людей, которые готовы выступить "в защиту того, во что они верят".

Отдельные акции протеста запланированы на 20 января 2017 года, когда в Вашингтоне состоится инаугурация Трампа, передает "Уралинформбюро".

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