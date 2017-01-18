На Украине заговорили о "сдаче" КрымаСегодня в 10:59
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Ради Донбасса.
Киев может вернуть Донбасс, отказавшись от Крыма. Такую позицию высказала депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина".
"Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма", – заявила Савченко.
По ее словам, только так можно сохранить Донбасс. "Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу - это военный путь. Это не две недели и не два месяца, но это война", - отметила она.
Стоит напомнить, что Надежда Савченко была осуждена в России по делу об убийстве журналистов на Донбассе. Позже ее помиловали, и она вернулась на Украину, передает "Уралинформбюро".
Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Тогда 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев поддержали воссоединение с Россией.
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